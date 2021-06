Demolizione baracche abusive nel campo nomadi di Savona, il candidato del Cdx Schirru: "Venga fatto tutto nel rispetto della dignità e della sicurezza delle persone"

“Come cittadino mi interessa che venga fatto tutto questo nel rispetto della dignità umana e della sicurezza delle persone, penso che sia espressione della volontà dei cittadini che le regole però vadano rispettate”.

Queste le parole del candidato sindaco del centrodestra, il dottor Angelo Schirru, che in queste ore sta così facendo fronte alla decisione dell’amministrazione uscente che comprende proprio i partiti che appoggiano l’ex primario di Chirurgia dell’ospedale San Paolo. Dalle prime ore di questa mattina infatti è partita la demolizione delle baracche abusive nel campo nomadi della Fontanassa di Savona dopo un’ordinanza firmata nei mesi scorsi dal sindaco Ilaria Caprioglio.

“È una situazione di illegalità, illegittimità e pericolo che si trascina da tantissimo tempo, non è una cosa nuova - prosegue Schirru - Sono stati fatti numerosi tentativi per riportare alla normalità una situazione degradata e questi sono stati documentati da diversi atti tecnici e amministrativi. Sono state predisposte delle sistemazioni adeguate per accogliere le famiglie che sono state coinvolte dallo sgombero, organizzate in stretta collaborazione con la Prefettura”. “Ovviamente in futuro bisogna fare una analisi sulla situazione aggiornata di tutto il campo con l’obiettivo di integrare queste persone” ha continuato il candidato primo cittadino del centrodestra alle prossime amministrative.

Dal prossimo 30 giugno verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nel campo, attualmente collegata in modo abusivo ad una bocchetta dell’acqua della protezione civile.

“Ci sarà penso un tentativo di riallacciare le utenze in modo adeguato, questo è un problema ed ovviamente ci dovrà essere il massimo della garanzia per l’igiene e la sicurezza sanitaria della popolazione. Sarà garantita una soluzione e il problema verrà affrontato nel migliore dei modi” ha concluso Angelo Schirru.