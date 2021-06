Sgomberi al campo nomadi di Savona, l'avvocato Branca: "Nessun preavviso, grave violazione dei diritti fondamentali" (FOTO e VIDEO)

"Ci si aspettava il distacco della luce e dell'acqua, invece oggi stanno eseguendo la demolizione delle casette con grave violazione dei diritti sia delle persone anziane che dei bimbi che qui alloggiano. Tra l'altro senza il minimo preavviso, non hanno avuto nemmeno il tempo di portare via le loro cose: come avrete notato ci sono stati anche dei gravi episodi di violenza, la situazione è veramente drammatica".

L'improvvisa demolizione delle baracche abusive presenti all'interno del campo nomadi della Fontanassa ha sorpreso tutti, compresa Maria Gabriella Branca, legale che tutela la posizione degli abitanti del campo savonese.

"Stiamo predisponendo da alcuni giorni come studio il ricorso al TAR contro il regolamento che è stato emanato dal comune di Savona - spiega l'avvocato Branca - un regolamento che è contrario alle norme europee, alla legge regionale e tra l'altro in netto contrasto rispetto al precedente regolamento che era stato approvato dal comune di Savona. Stiamo parlando infatti di popolazione Sinti e Rom, che per loro natura sono appunto nomadi per definizione. L'obbligo delle città e quello di procurare loro delle piattaforme in cui possano vivere, lavorare, avere i loro affetti e le loro famiglie, potersi spostare da un luogo all'altro, poter ricevere anche delle persone, dei loro parenti che vengono a trovarli. Questo avviene tra l'altro in tutto il resto d'Europa e quindi siamo veramente in una situazione di grave violazione dei diritti fondamentali"