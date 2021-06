Al via lo sgombero del campo nomadi di Savona: demolizione delle baracche abusive (FOTO e VIDEO)

"A tale proposito l'amministrazione comunale ha già provveduto a mettere a disposizione del nucleo familiare interessato alloggi di proprietà di Arte, all'uopo ristrutturati a carico del comune, e già disponibili per il pronto trasferimento delle persone, alle quali momentaneamente è stata garantita l'accoglienza in apposita struttura residenziale, in attesa che vengano ultimate le operazioni di trasloco" conclude il sindaco.

Le attività vedono impegnati agenti della polizia municipale, la Polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, il personale dei servizi sociali e tecnico con il supporto, per eventuali emergenze, dei mezzi della Croce Rossa Italiana. Sono sette le baracche/container demolite. Non stanno mancando i momenti di tensione tra gli occupanti del campo e le forze dell'ordine.

Per quanto riguarda coloro che vivevano all'interno delle costruzioni demolite, saranno a disposizione tre alloggi più altri due, ma non subito perchè gli allacci non sono stati ancora attivati. È stata proposta provvisoriamente, per chi ne avrà bisogno, una sistemazione di tipo alberghiero. In totale sono 16 le persone coinvolte.