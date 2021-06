"Opere di Arturo Martini nei Musei di Vado Ligure e Verbania": il 26 giugno conferenza a Villa Groppallo

Sabato 26 giugno, alle ore 21,00 presso il Giardino di Villa Groppallo a Vado Ligure si terrà la Conferenza "Opere di Arturo Martini nei Musei di Vado Ligure e Verbania" a cura di Magda Tassinari e Donatella Ventura, in collaborazione con il Comune di Vado Ligure.

Il Museo di Villa Groppallo di Vado Ligure e il Museo del Paesaggio di Verbania costituiscono due realtà museali importantissime per la conoscenza della figura e dell’opera di Arturo Martini, uno dei più grandi scultori del Novecento, che si sono arricchite nei primi anni Ottanta del secolo scorso di una sezione fondamentale dedicata ai lavori del geniale e versatile artista.

La conferenza verterà sulla presentazione dei due musei mettendo a fuoco il nucleo “martiniano” di ciascuno di essi, raccontandone, attraverso documenti recentemente reperiti, le vicende storiche della nascita e della musealizzazione delle sculture di Arturo Martini, con la proiezione di immagini d’archivio inedite.

Sarà commentato inoltre il singolare, prezioso e suggestivo documentario di Paolo Scagliotto, La scultura lingua morta, del 1962, che illustra la biografia artistica ed esistenziale dello scultore, riprendendo, nella seconda parte, i luoghi in cui si svolse la sua vita vadese in anni non molto lontani dalla sua morte, con una breve intervista alla moglie Brigida Pessano.

L’evento è tra le iniziative a corredo, a cadenza settimanale, delle tre mostre omaggio ad Arturo Martini "IL PIÙ VAGO E MISTERIOSO RACCONTO. Ceramiche di Arturo Martini" al di (Albissola Marina - MUDA Centro Esposizioni, 21 maggio - 29 agosto), "...AL CASTELLO DEI NOSTRI SOGNI SENZA FINE. Piccole opere di Arturo Martini a Vado Ligure" (Vado Ligure - Museo A. Martini, 22 maggio-31luglio), "LA FABBRICA SIAMO NOI. La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini" (Albisola Superiore - Museo M. Trucco, 28 maggio – 24 luglio). Le Mostre, organizzate dall’Associazione Lino Berzoini e curate da Carla Bracco, Nico Stringa, Magda Tassinari e Donatella Ventura, sono state promosse e sostenute dai Comuni di Albissola Marina, Vado Ligure e Albisola Superiore con il Patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Acqui Terme ed il contributo della Fondazione De Mari

Per info e prenotazioni : www.mostrearturomartini.it