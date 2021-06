Savona, centro raccolta rifiuti a Legino. Nuova interpellanza del Pd: "I residenti devono essere informati"

"Quando siamo venuti a conoscenza della volontà del Comune di realizzare un centro di raccolta rifiuti a Legino (vicino al palavolley) abbiamo subito presentato in Consiglio Comunale una mozione (approvata all'unanimità) per impegnare la Giunta ad incontrare i cittadini di Legino per informare in merito al progetto, alle dimensioni del Centro, agli impatti sul traffico e sull'ambiente. Era l'ottobre dello scorso anno". Cosi commenta in una nota Elisa Di Padova, consigliere comunale del gruppo Pd.



"Qualche tempo dopo eravamo tornati alla carica in Consiglio perchè non c'era stata alcuna calendarizzazione dell'incontro. L'assessore competente aveva risposto dicendo che l'incontro sarebbe stato calendarizzato solo dopo l'approvazione del Piano Industriale di ATA, che conteneva l’ipotesi del centro raccolta".



"Il piano industriale – che contiene al suo interno il centro raccolta rifiuti, è stato approvato dalla maggioranza di centrodestra ormai 4 mesi fa, ma i cittadini di Legino non hanno avuto ancora la possibilità di avere tutte quelle informazioni che, giustamente, chiedono da tempo. Per questo riteniamo che non si possa attendere oltre e abbiamo chiesto, con una nuova interpellanza e per la terza volta, quando si intenda prevedere questo momento pubblico" conclude la Di Padova.