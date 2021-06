Vaccinati con l'eterologa, ma nel Green Pass risulta solo una dose. La Gendarmerie: "Qui non potete venire"

"No, non potete passare la frontiera con il solo Green Pass: non è completo". E' la secca risposta che ha colto di sorpresa e ha lasciato esterrefatti due coniugi di Savona che hanno casa a Mentone, intenzionati a raggiungere la propria abitazione francese per trascorrere alcuni giorni dopo essersi procurati l'atteso Green Pass e ritenendosi ormai coperti dal punto di vista sanitario, in quanto sottoposti al mix vaccinale: prima AstraZeneca e poi seconda dose con Pfizer.

Alla coppia, infatti, è stato prima somministrato il farmaco anglo-svedese e più recentemente, il 14 giugno, il Pfizer-BioNTech. Sulla certificazione verde, però, risulta solo il richiamo e non la dose precedente; alla voce "Numero della dose effettuata / numero delle dosi previste", il documento reca inesorabilmente "1 / 2". Con la conseguente dicitura "Certificazione valida fino alla prossima dose".

Ovviamente nessuna prossima dose può essere prevista, considerato che quella attestata nel pass del Ministero della Salute non è la prima, ma la seconda eseguita da marito e moglie. Entrambi sono in possesso della documentazione cartacea che dimostra l'avvenuta doppia inoculazione a distanza di tempo, che dimostra quindi la completezza del ciclo ottenuta con vaccinazione eterologa.

Per precauzione, i due hanno consultato la Gendarmerie francese prima di raggiungere la propria casa in Costa Azzurra. Ma dalla forza di polizia la risposta è stata un diniego: "Non potete venire con il solo Green Pass, perché nel vostro caso è parziale".

Ora sono in corso approfondimenti promossi dalla coppia per capire dove si sia verificato l'intoppo, informatico o meno, che ha compromesso la validità del loro Green Pass per la circolazione nei Paesi Europei.

Grazie al pass vaccinale Covid-19 possono viaggiare liberamente in UE, senza necessità di tampone o quarantena, tutti i cittadini vaccinati che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 14 giorni. A differenza di quello italiano, il Green Pass europeo viene riconosciuto solo a chi ha fatto anche il richiamo. Per questo i cittadini italiani che hanno il pass italiano pur avendo ricevuto una sola dose di vaccino, devono necessariamente eseguire un tampone prima di accedere in alcuni Paesi esteri.