Incarichi sanitari territoriali Asl 2: solo una candidatura arrivata per la graduatoria definitiva

L’Asl2 Liguria ha ufficialmente approvato le graduatorie definitive per l’assegnazione degli incarichi vacanti nel servizio di Emergenza sanitaria territoriale - Medici di medicina generale riferiti al 1° settembre 2025.

Il provvedimento, conclude l’iter previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di Medicina generale e dalla normativa nazionale che disciplina il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato.

E' solo una la domanda pervenuta e presentata nella categoria dei candidati inseriti in graduatoria regionale. Per tutte le altre categorie di partecipazione previste (trasferimento, medici con titolo di formazione specifica in medicina generale non ancora incluso nella graduatoria regionale annuale o già in possesso del titolo, medici frequentanti il corso in Liguria, e medici in servizio 118 senza diploma ma con anzianità) non sono pervenute domande.