Campagna antinfluenzale: la penultima tappa tocca Celle, Quiliano e Spotorno

Il percorso itinerante della campagna vaccinale antinfluenzale “Vicini a te, lontani dall’influenza”, arriva alla sua penultima tappa. Martedì 9 dicembre il camper mobile di Asl 2, raggiungerà i comuni di Celle, Quiliano e Spotorno. L’iniziativa intende ampliare le possibilità di accesso ai servizi sanitari a disposizione sul territorio e allo stesso tempo aumentare l’adesione della cittadinanza ai programmi di prevenzione primaria, in questo caso alla vaccinazione antinfluenzale.

Il camper vaccinale è equipaggiato con le dotazioni necessarie alla corretta conservazione e somministrazione dei vaccini ed è presidiato da un’équipe composta da medico, infermiere e autista. A bordo è inoltre presente un’area dedicata all’osservazione post-vaccinazione, indispensabile per garantire un percorso sicuro, controllato e conforme alle disposizioni sanitarie vigenti.

Questa iniziativa è dedicata in particolar modo alle persone che risiedono in zone più periferiche o che, per ragioni personali, professionali o logistiche, hanno difficoltà a raggiungere gli ambulatori territoriali dell’Asl, le farmacie o lo studio del proprio medico di base per effettuare il vaccino. Portare il servizio vaccinale il più vicino possibile ai cittadini risponde alla finalità di favorire l’accessibilità ai servizi, incrementare l’adesione alla prevenzione, promuovere il benessere personale e tutelare la salute collettiva.

La vaccinazione è gratuita per tutti e potrà essere effettuata ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione. Chi preferisce programmare l’appuntamento può comunque farlo tramite il portale regionale dedicato: prenotovaccino.regione.liguria.it.

Martedì 9 dicembre, il team di professionisti ed operatori sanitari di Asl 2 sarà presente nei comuni di Celle Ligure, dalle ore 9 alle 11 in Via Boagno 6, davanti al Comune; Quiliano, dalle ore 12 alle 13.30, in Piazza della Costituzione, presso il Palazzetto dello Sport; Spotorno, dalle ore 14.30 alle 16, in Lungomare Marconi, presso la Sala Convegni Palace

Ricordiamo che l’ultima tappa della campagna itinerante si terrà a Savona il 12 dicembre.

“Questa iniziativa rappresenta un’ottima opportunità per tutti gli abitanti dei comuni coinvolti, inclusi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i volontari, le forze dell’ordine e il personale scolastico. In un momento in cui l’influenza sta costringendo a letto numerose persone, è fondamentale compiere ogni sforzo per prevenirne la diffusione, soprattutto per proteggere i soggetti più fragili, come gli anziani, i pazienti oncologici e le persone con condizioni di salute a rischio.

In attesa del picco influenzale previsto, rinnovo quindi l’invito a recarsi presso il nostro camper ma anche presso tutte le altre sedi abilitate a effettuare la vaccinazione come gli ambulatori Asl, le farmacie, i medici di medicina generale. Vaccinarsi è un gesto semplice e rapido, ma essenziale sia per la tutela della salute individuale sia per il benessere dell’intera collettività.” dichiara la dottoressa Virna Frumento, Direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di Asl 2.