Ex Ilva, Pasa (CGIL Savona): "Il ministro Giorgetti batta un colpo, assente su ogni discussione relativa alle crisi industriali"

"CGIL Savona vicino alle lavoratrici e ai lavoratori dell'ex Ilva di Genova e alle organizzazioni sindacali che stanno gestendo la vertenza. Ancora una volta in sciopero per difendere il proprio lavoro e per difendere l'industria e per pretendere l'intervento del Governo. Tre giorni di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ex Ilva di Genova". Si apre così la nota stampa diffusa dal segretario provinciale della CGIL Savona, Andrea Pasa.

"Il ministro Giorgetti batta un colpo, assente su ogni discussione relativa alle crisi industriali - prosegue Pasa - Oltre 150 vertenze nel paese senza una regia del governo e del ministro Giorgetti. Sono oltre 4 mesi che i ministeri non intervengono su nessuna delle vertenze Industriali del Paese e della nostra Regione. È ormai certificato dai fatti che la politica regionale non ha l'autorevolezza necessaria alle sfide che stanno investendo il nostro territorio su ogni tema - sanità, infrastrutture, sviluppo , mobilita- ma soprattutto incapaci di costruire qualsiasi proposta per rilanciare l'industria e più in generale l'economia regionale. Mancanza di autorevolezza che investe trasversalmente tutti i livelli della politica e indipendentemente dalle appartenenza politiche. Ricordo al ministro Giorgetti che ha ricevuto dal savonese decine di richieste di incontro per le crisi Industriali Savonesi - dalla regione Liguria, dai parlamentari, dal sindacato confederale, dai sindaci e dal Prefetto - mai una risposta , mai un cenno di interessamento, mai una certezza".