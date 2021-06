Meteo, alta pressione e afa estiva per il weekend

Alta pressione sub-tropicale per il weekend con ancora instabilità. Una bassa pressione a Nord Ovest dell'Europa inizierà a mettersi in moto verso la regione alpina. In una prima fase richiamerà aria molto calda dal continente africano per poi nel corso della prossima settimana riproporre sulla nostra zona parentesi temporalesche ance molto forti con grandine.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 25 a domenica 27 giugno

Cielo poco nuvoloso il mattino, annuvolamenti irregolari cumuliformi il pomeriggio, più intensi vicino a rilievi con possibili temporali pomeridiani. Termometro in rialzo da sabato. Minime in pianura intorno 15- 19°C e massime 28 - 30°C. Al mare minime intorno 19- 21°C e massime 25-30°C. In pianura venti deboli o moderati da Ovest. Al mare venti moderati da Est.

Da lunedì 28 giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi e piovaschi e temporali pomeridiani, con un po' di refrigerio termico da martedì.

