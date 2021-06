Politica |

Savona 2021, prende il via la campagna elettorale del candidato sindaco Marco Russo a Villapiana (FOTO e VIDEO)

Con un cerchio di luce a illuminare la serata e il logo della lista, presentate le forze politiche e sociali che sostengono il "Patto per Savona"

Una campagna elettorale che non poteva non prendere vita nel quartiere di Villapiana, roccaforte da sempre della sinistra. Questa sera il candidato sindaco del Pd e dei partiti di sinistra, ai quali nelle ultime ore si è aggiunta sciogliendo le riserve Italia Viva, Marco Russo ha dato così l'avvio alla lunga rincorsa a Palazzo Sisto in vista delle amministrative di ottobre. Russo durante la serata ha presentato le forze politiche e sociali che lo sostengono e con il suo gruppo, dopo le foto social con le mani, ha realizzato un flashmob creando un cerchio intorno al cartellone della lista "Patto per Savona" e con le torce dei cellulari è stata illuminata la serata in via Verdi. E' stata presentata così la sua "Agenda per Savona", sintesi di un lavoro di confronto che si è snodato attraverso incontri con cittadini, associazioni, parti sociali, partiti. In totale 200 incontri che hanno coinvolto diversi savonesi che hanno analizzato i problemi e proposto soluzioni. Il candidato alla poltrona da sindaco ha fissato inoltre i temi cardine sul quale si concentrerà: lo sviluppo sostenibile, la cultura, la comunità, i quartieri e la città strategica.

Luciano Parodi

