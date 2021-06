Celle, il circolo "Riviera del Beigua" di FdI in piazza per una campagna di sensibilizzazione

Venerdì 25 giugno in piazzetta De Andrè gazebo con i militanti del circolo "Riviera del Beigua" di Fratelli d'Italia che hanno promosso una raccolta firme, i nuovi tesseramenti, ma soprattutto hanno fornito un orecchio attento ai “mugugni” della gente.

In questo periodo la lamentela più frequentemente riguarda i disagi creati dai numerosi cantieri autostradali alla viabilità ligure, code chilometriche, incidenti, un’enorme danno causato alla nostra economia regionale, basata sul turismo soprattutto ora che sta per ripartire la stagione estiva.

“Non finirò mai di stupirmi - commenta il commissario di sub ambito Daniele De Felice - nel constatare come tutte le persone che si fermano a firmare, dialogare con noi, hanno ben presente e condividono le nostre battaglie, segno che la nostra leader Giorgia Meloni ed i suoi collaboratori vengono sempre maggiormente apprezzati per il loro impegno e il lavoro portato avanti con coerenza su tutto il territorio nazionale”.

"Ringrazio Antonio Maruca, Giacomo Robello e Cristina Carissimi, sempre presenti e per la loro immensa disponibilità. Un ringraziamento va anche al Coordinatore Provinciale Claudio Cavallo per l'attenzione costante che ha verso il nostro territorio, e per le iniziative portate avanti insieme" conclude De Felice.