Politica |

Savona 2021, primo discorso pubblico del candidato sindaco Aschei: "Andare oltre la politica tradizionale che impiega il suo tempo a contrastare l’avversario"

Alle Fornaci l'aspirante primo cittadino ha focalizzato l'attenzione su alcuni punti del suo programma

Nella serata di ieri il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Savona Luca Aschei ha svolto il suo primo discorso pubblico a un nutrito gruppo di amici simpatizzanti della lista Andare Oltre alla società Serenella alle Fornaci. A circa 60 persone l’aspirante primo cittadino si è rivolto prima di rispondere tra i tavoli alle domande degli intervenuti. “Ci sono alcune cose che rappresentano la base di una comunità: il lavoro, la sanità, l’istruzione, la pulizia, la sostenibilità - spiega Aschei - Il Lavoro pensiamo possa essere incrementato con il turismo così che il reddito dei nostri cittadini possa salire. Tutte le micro e piccole attività ne beneficiano se la città si orienta al turismo. Diventa più, bella naturalmente e finalmente pulita. Anche le strade orientandoci verso il turismo sarebbero necessariamente rifatte, per essere sempre perfette all’accoglienza. La Sanità è un punto dolente e importante nella nostra città: avere più punti di pronto soccorso, ridare forza alla medicina del territorio, assicurare un ruolo centrale al medico di famiglia e aprire un ambulatorio per codici bianchi rimettendo al centro il paziente e le sue necessità. L’ Istruzione per i ragazzi, che sono il nostro futuro deve essere curata in modo tale da far amare di più il territorio. E poi ancora le attività sportive con strutture dedicate che vanno create nuove per la salute dei ragazzi e di tutti". "E soprattutto Sostenibilità ambientale. Se vuoi pensare veramente verde devi pensare blu, quindi grande attenzione al mare e a tutte le attività connesse. Migliorare e rispettare ancora di più il nostro mare incentivando le attività connesse" continua il candidato sindaco. "Una città Pet Friendly per premiare invece di sanzionare, con la creazione del cane buon cittadino. Avvicinare tutti e non dividere o allontanare. E potrei andare avanti ancora, invece vado oltre perché quello che intendo promuovere è di più" prosegue. "E andare oltre è un nuovo e più attuale pensiero, moderno e attento alle esigenze del cittadino. È andar oltre la politica tradizionale che impiega il suo tempo a contrastare l’avversario (la mia lista vede persone con diverse connotazioni politiche). È cercare un nuovo spirito di comunità basato sui reali bisogni e aspirazioni di tutti i cittadini. A cominciare da voi" conclude Luca Aschei.

Redazione

