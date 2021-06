Cantiere S. Brigida a Celle, spiragli di ottimismo. Il sindaco: "Semaforo giallo"

"Semaforo giallo per il cantiere". Così, con un pizzico di ottimismo, il sindaco di Celle Caterina Mordeglia ha voluto avvisare gli abitanti che da mesi e mesi sono alle prese con il caos della viabilità sull'Aurelia dovuto ai semafori per i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida.

"Anas mi ha informato di aver ricevuto il progetto esecutivo degli interventi di consolidamento delle fondazioni degli edifici 1,2 e 3 prospicienti il cantiere" spiega la prima cittadina cellese.

"Anas ha ordinato all'impresa di eseguire le lavorazioni di consolidamento: se l'impresa non dovesse attivarsi, Anas procederà con una risoluzione contrattuale in danno ed eseguirà le lavorazioni in proprio con apposita ricerca di mercato" ha continuato Caterina Mordeglia.

A questo punto la prossima settimana, come annunciato dal sindaco, probabilmente si avranno così nuovi sviluppi e si potrà capire quando gli interventi sulle abitazioni che hanno subito cedimenti (il Tribunale dovrebbe anche sentenziare dopo la causa intentata dai proprietari ad Anas) potranno presumibilmente concludersi con la viabilità da Varazze a Celle che potrà finalmente tornare a tirare un sospiro di sollievo.