Cairo, Briano: "Io candidato alle prossime comunali? E' prematuro, manca ancora un anno"

"Porta Soprana - Passato (al) Futuro": nome del blog modificato e nuova immagine profilo. Un primo lancio per una futura candidatura alle prossime elezioni comunali di Cairo Montenotte in programma nel 2022? Al momento non è dato sapere. Ma il video postato su Facebook in questo caldo pomeriggio estivo dall'ex primo cittadino Fulvio Briano alimenta questa suggestione.

"Si tratta di 'attività ordinaria' - commenta Briano - Candidarmi alle prossime comunali? E' prematuro, manca ancora un anno. Ora non è il momento".

"Nel vuoto cosmico della politica locale, Porta Soprana si rilancia per diventare quello che deve essere: un luogo di discussione dedicato agli approfondimenti, forse a volte scomodo, ma sicuramente attrezzato per un dibattito sincero".

"L'obiettivo è parlare di cose utili, coinvolgendo anche altre persone. L'intento è questo. Un modo per riprendere tematiche importanti mettendo in primo piano i problemi dei cittadini - conclude Briano - Il tutto lasciando da parte questi steccati che destra e sinistra troppo spesso cercano di mettere nella politica locale.