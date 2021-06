Alassio, Comune sempre più digitale: nasce lo sportello telematico polifunzionale

Mercoledì 7 luglio il Comune di Alassio inaugurerà il suo nuovo sportello telematico polifunzionale con il quale sarà possibile inviare pratiche, richieste e segnalazioni al Comune in qualunque momento della giornata e comodamente da casa o dall'ufficio. Il portale sarà infatti attivo 24 ore su 24 e racchiude già moltissimi settori del Comune: tributi, servizi demografici, scolastici, sociali, ambiente e territorio, lavori pubblici, sport e tempo libero e molto altro.

Martedì 6 luglio alle ore 17,00 per presentare alle associazioni di categoria della città e all'utenza le modalità del nuovo servizio l'Ufficio Informatica del Comune di Alassio ha organizzato una sorta di happy hour online durante il quale sarà spiegato come utilizzare lo sportello telematico, lasciando infine spazio per eventuali dubbi o domande. ​