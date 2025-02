Varazze, a rischio licenziamento i 20 dipendenti della Casa di Ospitalità Fatebenefratelli

Una ventina di dipendenti della casa di ospitalità Fatebenefratelli di Varazze rischiano il licenziamento.

Questo è quanto sarebbe emerso da una comunicazione inviata ai lavoratori della struttura presente all’interno del “Parco Costiero dei Piani d’Invrea”.

L'Ordine Fatebenefratelli – Provincia Lombardo Veneta avrebbe infatti comunicato che da maggio cesseranno l'attività cambiando la destinazione d'uso dall'attuale struttura alberghiera.

Per questo questa mattina il segretario della Filcams Giovanni Tiglio incontrerà in assemblea i lavoratori per fare chiarezza sulla situazione.

"Chiederemo spiegazioni e ci aspettiamo che vengano convocate le sigle sindacali per eventualmente comunicarci la decisione. Ci accerteremo che rispettino tutta la classica procedura che deve essere espletata - spiega Tiglio - I lavoratori comunque possono essere ricollocati e vogliamo capire qual è la situazione. Purtroppo questa è la triste realtà dell'abbandono della strutture alberghiere figlio di un turismo che sta calando negli ultimi 10-15 anni".

Comunicazioni ufficiali non ne ha ricevute neanche l'amministrazione comunale varazzina.

"Dò la piena disponibilità per un tavolo di interlocuzione. I posti di lavoro devono essere garantiti" il commento del Sindaco Luigi Pierfederici.