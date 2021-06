Discoteche, il sottosegretario Costa punta al 10 luglio: "Riaprirle col 'Green Pass' per arginare eventi autogestiti"

Oltre 3mila attività in tutta Italia, più di 100mila occupati e un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro. Eppure per le discoteche non vi è ancora una data certa per la riapertura come locali da ballo e non solo come una sorta di bar con musica.

Fetta non trascurabile dell'economia italiana, questo tipo di imprese assume un ruolo particolarmente importante nella nostra Liguria anche per l'offerta turistica che sono in grado di creare. E di questo hanno parlato nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 giugno, i rappresentanti di Fipe-Silb Liguria Fabrizio Fasciolo, Ettore Bocciardo ed Emilio Pallanca col sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Obbiettivo: confrontarsi per far sentire ancora una volta la voce del settore e avere una data certa per ripartire a pieno servizio.

"Le discoteche rappresentano un vero e proprio settore produttivo del nostro Paese - ha detto Costa stamani da Savona, dove ha proseguito i suoi incontri in provincia con la presentazione del candidato Versace per le comunali di Savona - Credo che come gli altri comparti abbiano bisogno di una data per poter pianificare e organizzare una riapertura".

Novità potrebbero arrivare però non prima di giovedì 1 luglio, quando il Governo potrebbe trasformare in un atto formale le indicazioni del Cts, il quale "si è espresso indicando i criteri per una progressiva e graduale riapertura in sicurezza" dando dato l'ok per la "zona bianca" ma solo all'aperto e con determinati paletti: "Ora il Governo deve dire una data - ribadisce Costa - e mi auguro che questa arrivi il prima possibile, magari entro il 10 luglio".