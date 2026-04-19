40 anni al servizio della comunità: nozze di smeraldo per la Protezione Civile di Celle con un nuovo mezzo (FOTO)

40 anni e non sentirli e un lungo futuro davanti a servizio della comunità. Nozze di smeraldo per l'associazione Volontari di Protezione Civile T. Mordeglia di Celle Ligure che oggi ha celebrato in mezzo al paese, in via Boagno, un traguardo fatto di tanti interventi a sostegno della comunità.

Questa mattina, alla presenza del Sindaco Marco Beltrame, dell'assessore Giacomo Raul Giampedrone, dei consiglieri regionali Roberto Arboscello, Sara Foscolo e Alessandro Bozzano e il vicepresidente della Provincia Andrea Castellini, è stato inaugurato dalla madrina Robertina Piccardi e il padrino Antonio Rebagliati, un nuovo auto mezzo-unità logistica, acquistato grazie ad un contributo del Comune, dei volontari e della cittadinanza.

Una giornata di festa durante il quale sono stati consegnati anche diversi riconoscimenti alle autorità civili e militari.