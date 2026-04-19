Borgio Verezzi, dal 21 aprile il mercato del martedì trasloca per i lavori del nuovo sottopasso

A partire dal prossimo 21 aprile, a Borgio Verezzi il tradizionale mercato settimanale del martedì lascerà temporaneamente l’abituale sede di via IV Novembre per spostarsi in viale Colombo. Il trasferimento si è reso necessario a causa dell’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso in via XXV Aprile: l’intervento, finalizzato alla creazione di un nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare, comporta infatti l’impossibilità di utilizzare l’area di via IV Novembre per ragioni di sicurezza e di pubblico interesse.

Il mercato troverà così spazio nel tratto di viale Colombo compreso tra via IV Novembre e via Matteotti, dove, secondo la nuova planimetria predisposta dal Comando di Polizia Locale e dall’Ufficio Tecnico, sono stati individuati 30 posteggi provvisori assegnati agli attuali titolari. Il trasferimento, che ha ricevuto l'ok dell’associazione di categoria FIVA Confcommercio, è temporaneo: la durata stimata dei lavori è prevista fino alla metà del 2027, salvo eventuali proroghe.

Dallo scorso mercoledì 15 aprile, sempre per i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale, sono previste chiusure e modifiche alla circolazione in via XXV Aprile e viale Colombo. La Polizia Locale invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica.

Il nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare, opera dal valore complessivo di circa 2 milioni e mezzo di euro, è finanziato da Regione Liguria attraverso la prima tranche del Fondo Strategico approvata in Giunta, con un cofinanziamento comunale di poco superiore a 153 mila euro. Un investimento importante per il territorio, destinato non solo a creare un collegamento più funzionale verso il mare, ma anche a migliorare la sicurezza della viabilità circostante.