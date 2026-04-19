Andora, dal 20 aprile attivo lo Sportello digitale per la prenotazione degli appuntamenti con gli Uffici dell’Area III – Settore Urbanistica, Sportello Unico Edilizia, Suap e Paesaggio

A partire da Lunedì 20 Aprile, sarà attivo per Cittadini e Professionisti lo Sportello digitale che consentirà la prenotazione degli appuntamenti con gli Uffici dell’Area III – Settore Urbanistica, Sportello Unico Edilizia, Suap e Paesaggio.

La novità è stata presentata dal Vice Sindaco con delega alla Edilizia Privata, Daniele Martino, nel corso di un incontro dedicato ai Tecnici operanti sul Territorio, alla presenza del Dirigente dell’Area III Architetto Paolo Ghione, dell'Architetto Roberta Possanzini, del Geometra Davide Cotelessa e dell'Ingegner Roberto Quartara.

«L’introduzione dello Sportello digitale è finalizzata a migliorare l’accesso ai servizi, ridurre i tempi di attesa e garantire una gestione più efficiente delle richieste da parte dell’Utenza – ha dichiarato il Vice Sindaco Martino – Il ricevimento del pubblico sarà consentito tramite appuntamento dedicato, da prenotare in modalità telematica».

Gli appuntamenti, della durata di 30 minuti, che potranno essere presi comodamente via cellulare o computer, saranno disponibili secondo il seguente calendario:

* Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00

* Martedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

«La prenotazione digitale consente una migliore programmazione degli accessi, favorendo un’organizzazione più funzionale del lavoro e una gestione più strutturata delle richieste – ha aggiunto il Vice Sindaco Daniele Martino – L’obiettivo è anche ridurre i tempi di attesa negli Uffici, nel rispetto reciproco delle Professionalità».

Lo sportello per la prenotazione è disponibile sul Sito istituzionale del Comune di Andora al seguente collegamento: https://www.comune.andora.sv.it/it/book