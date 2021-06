Andora, il sindaco Demichelis assegna al consigliere Corrado Siffredi la delega al Porto

Delega di collaborazione nel settore della gestione del porto di Andora per il consigliere di maggioranza Corrado Siffredi. L’annuncio questa mattina da parte del sindaco Mauro Demichelis. La delega va ad aggiungersi quelle già ricoperte nelle materie del Commercio e dell’Artigianato.

“Lo ringrazio per la disponibilità data a lavorare e a coadiuvarci per lo sviluppo dei servizi ai diportisti, agli operatori e a coloro che lavorano in banchina e per la promozione del nostro approdo turistico Marina Resort a quattro stelle a cui vogliamo dare sempre maggiori prospettive di sviluppo dal punto di vista economico, turistico e ambientale - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Il nostro porto si sta aprendo a numerosi progetti nazionali anche al fine di farlo diventare la porta d’ingresso al territorio e il consigliere Corrado Siffredi, che ha lunga esperienza amministrativa e conoscenza delle attività del porto, potrà certamente dare un contributo concreto”.

Il consigliere Corrado Siffredi ha ringraziato il primo cittadino Demichelis: "Ringrazio per la fiducia e assicuro il mio massimo impegno per coadiuvare la giunta sia per i progetti già avviati che per implementare quelle iniziative che permettono di tutelare e valorizzare le attività legate al mare e al diportismo – ha dichiarato Siffredi – Il nostro approdo è molto apprezzato e l'amministrazione ha ben individuato le potenzialità da sviluppare sia in ambito turistico, economico che ambientale sui cui concentrerò il mio lavoro, ascoltando le esigenze di tutti gli attori coinvolti".