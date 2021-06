Celle, il comune sigla una convenzione con l'Avis cellese per la gestione del punto prelievi

Una convenzione tra il comune di Celle e l'Avis comunale per la gestione del punto prelievi da domani, giovedì 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023.

Questa la deliberazione della giunta comunale nei confronti dell'Avis cellese che ha così offerto la propria disponibilità per il centro di via Santi Giacomo e Filippo il quale offre ai cittadini i servizi di effettuazione dei prelievi e ritiro del materiale biologico da analizzare; il trasporto al laboratorio analisi ASL all'ospedale San Paolo di Savona; il ritiro dei referti nel laboratorio tramite procedure informatiche in collegamento con lo stesso e la consegna referti all'utente.

Il comune ha così disposto di concedere un contributo economico di 8mila 500 euro.

Il tema del centro prelievi negli ultimi anni è stato al centro della discussione tanto che nel 2017 l'ex sindaco Renato Zunino aveva dato vita ad un raccolta firme/petizione rivolta all'Asl2 per scongiurare la chiusura. Nel luglio del 2018 era stato poi aperto al pubblico grazie ad un accordo tra il comune e l'Asl2 e durante l'emergenza sanitaria era stata sospesa l'attività dal 30 marzo al 22 settembre 2020, proseguendo l'attività poi fino ad oggi, mercoledì 30 giugno.