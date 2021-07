Per il periodo estivo, fino al 15 settembre, la raccolta porta a porta dell'umido ha un passaggio settimanale in più: il mercoledì per la zona A e il giovedì per la zona B.

Lo comunica sul proprio portale istituzionale il comune di Cairo Montenotte. Gli utenti dovranno esporre i contenitori la sera prima, dopo le ore 19.30 ed entro le 24.

Per informazioni contattare il numero verde Ideal Service 800 827022, attivo dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato.