Finale, slot machine aperte solo in orario notturno, il Consiglio di Stato contrario. Modificato il regolamento comunale

Anche a Finale Ligure le slot machine dovranno rimanere nuovamente accese non più nel solo orario serale e notturno, ossia dalle 22 alle 6, ma dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 21. Lo ha stabilito il Consiglio comunale di Finale adottando una modifica al regolamento approvato due anni or sono per contrastare la ludopatia e contestato dal Consiglio di Stato per la mancanza di "adeguata documentazione circa le specifiche problematicità" a seguito del ricorso presentato da un tabaccaio finalese proprio contro le restrizioni di orario stabilite dal parlamentino cittadino.

"Umanamente dispiaciuto ma non stupito" si è definito il sindaco Ugo Frascherelli durante l'assemblea di ieri, 30 giugno, durante la quale i consiglieri non hanno potuto che seguire, onde evitare nuove vicende giudiziarie, l'ordinanza del massimo organo di giustizia nazionale con la quale si annullava sostanzialmente il parere del TAR, favorevole alla regolamentazione dei giochi proposta dal Comune nel 2019, e adottare i nuovi orari, modificabili qualore i dati forniti sulla patologia dimostrino in futuro un peggioramento, in accordo con la Federazione Nazionale Tabaccai. Al Comune finalese non resta così che adeguarsi e portare avanti iniziative, anche con le scuole, per spiegare quanto quella della ludopatia sia una piaga sociale, acuita dal periodo complicato a livello sociale causato dalla pandemia, dove anche le forme di dipendenza da gioco si sono "digitalizzate" passando all'online.