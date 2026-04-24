Ad Alassio, nello storico Borgo Coscia la manutenzione del marciapiede con percorsi per ciechi e ipovedenti

Ad Alassio prosegue il percorso di abbattimento delle barriere architettoniche, con nuovi interventi che interessano diverse zone della città nell’ambito del PEBA (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche).



Nel cuore dello storico Borgo Coscia è attualmente in corso la manutenzione del marciapiede di via IV Novembre. L’intervento, finanziato con fondi di bilancio comunale, rappresenta un passaggio significativo: per la prima volta in città, infatti, un marciapiede viene completamente riprogettato includendo fin dall’origine un percorso dedicato alle persone cieche e ipovedenti. Un modello che sarà adottato anche nei futuri interventi di rifacimento.



Parallelamente, nei tratti in cui i marciapiedi sono di più recente realizzazione, si sta procedendo progressivamente con interventi di adeguamento mirati, inserendo percorsi per non vedenti, come avvenuto recentemente nei pressi del Palazzo Comunale.



Questi interventi si inseriscono in un quadro più ampio che, negli ultimi due anni, ha visto numerosi lavori di abbattimento delle barriere architettoniche: lungo la via Aurelia, con opere volte a eliminare i dislivelli tra marciapiedi e carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, e nelle aree pedonali cittadine, tra cui Piazza Partigiani, Piazza Paccini e i Giardini Charlie Chaplin. Inoltre, il Palazzetto dello Sport è stato recentemente dotato di un servoscala che garantisce piena accessibilità agli eventi.



A rafforzare questa visione si inserisce anche il progetto “Baia del Sole Accessibile”, che vede Alassio capofila insieme ai Comuni di Albenga, Laigueglia, Garlenda e Villanova d'Albenga. Il progetto ha ottenuto un finanziamento complessivo di 430 mila euro e punta a sviluppare un turismo sempre più inclusivo, attraverso interventi su mobilità, infrastrutture, percorsi esperienziali, accessibilità delle spiagge e strumenti digitali.



L’assessore all’Urbanistica del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “L’intervento di via IV Novembre si inserisce nel più ampio impegno della nostra Amministrazione nell’attuazione del PEBA e nell’eliminazione delle barriere architettoniche. Non si tratta solo di intervenire per le persone con ridotta capacità motoria, ma anche di prestare attenzione alle diverse forme di disabilità, comprese le esigenze di ciechi e ipovedenti. L'intervento di Via IV Novembre, come quelli che riguardano l'adeguamento dei marciapiedi di più recente realizzazione, è un lavoro costante e strutturato, portato avanti in sinergia tra assessorati, Uffici comunali e società partecipate, con l’obiettivo di rendere Alassio una città sempre più accessibile, accogliente e inclusiva per tutti”.