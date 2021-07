Coronavirus, un nuovo positivo in provincia di Savona. Gli ospedalizzati scendono a quota 7

Sono 12 i nuovi positivi odierni su tutto il territorio regionale (a fronte di 2.960 tamponi molecolari e 2.269 antigenici), per una percentuale di positività dello 0,44%.

Nel dettaglio, un solo nuovo caso si registra in provincia di Savona dove il totale dei positivi è di 145, uno in più rispetto alle ultime ventiquattr'ore, un nuovo caso registrato anche nell'imperiese e nello spezzino mentre sono 7 le nuove positività su Genova e provincia. 2 i non riconducibili alla residenza in Liguria.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.377.692 (+2.960)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 387.702 (+2.269)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.445 (+12)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.311 (+6)

Casi per provincia di residenza

Imperia 66 (+1)

Savona 145 (+1)

Genova 790 (+7)

La Spezia 201 (+1)

Residenti fuori regione o estero 45

Altro o in fase di verifica 64

Totale 1.311

Ospedalizzati: 22 (-4); 6 in terapia intensiva

Asl 1 0

Asl 2 7 (-2);

San Martino 7 (-1); 6 in terapia intensiva

Galliera 3 (-1)

Asl 4 Sestri Levante 3 (+1)

Asl 5 Sarzana 2 (-1)

Isolamento domiciliare: 107 (-13)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.783 (+6)

Deceduti: 4.351

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 7

Asl 2 35

Asl 3 193

Asl 4 18

Asl 5 66

Totale 319

Dati vaccinazioni 01/07/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.542.346

Somministrati: 1.346.265

Percentuale: 87%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni