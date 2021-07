"Tra Cielo e Mare", teatro e narrazione nel borgo incantato di Balestrino con Pino Petruzzelli e Massimo Calandri

E’ tutto pronto per il secondo appuntamento di "Tra Cielo e Mare", lo spettacolo dell’entroterra, il nuovo progetto che Teatro Ipotesi ha realizzato grazie al sostegno della Fondazione Agostino De Mari. Dopo la prima serata che ha visto la partecipazione numerosa del pubblico in quel di Sassello, la nuova tappa è fissata per giovedì 8 luglio alle 21 presso le Scuderie del Marchese a Balestrino, borgo particolarmente pittoresco nell’entroterra di Loano.

Nuova location ma la formula vincente della serata è confermata con l’apertura affidata all’attore Pino Petruzzelli che porta in scena Storie di uomini e vini, pièce da lui stesso scritta e diretta, che ha ottenuto grandissimo successo in tante date nei teatri nazionali. Lo spettacolo, prodotto da Teatro de gli Incamminati, è il succoso frutto di due anni di interviste a molti contadini liguri che Petruzzelli, con fantasia e maestria teatrale, cuce in microstorie ricche di aneddoti spassosi e legate insieme dall’amore, dalla fatica, dalla dedizione con la quale queste persone onorano quotidianamente il loro mestiere e il territorio.

Nella seconda parte della serata a guadagnare il centro della scena è lo scrittore e giornalista Massimo Calandri che presenta al pubblico una sorta di inedito identikit di Balestrino, raccontandone la storia, le eccellenze, le peculiarità: dal Castello dei Marchesi Del Carretto che domina ancora la valle che si affaccia sul mare, alla Parrocchia di S. Andrea, traendo spunto anche da testimonianze ricavate da interviste agli abitanti del luogo.

L’evento inizia alle 21, è a ingresso gratuito e si svolge seguendo le norme vigenti sulla sicurezza.

Balestrino è un luogo unico con una storia straordinaria alle spalle. Negli anni ‘60 venne progressivamente abbandonato dagli abitanti, i quali, a causa di alcune frane, si spostarono progressivamente a valle dando vita ad un nuovo centro abitato. Da tempo il territorio è stato messo in sicurezza e a pochi metri da dove ha luogo la serata, si può osservare il borgo abbandonato e regalarsi per qualche minuto la sensazione di essere stati catapultati in un'altra epoca. Balestrino offre uno scenario così suggestivo e toccante che nel 2009, il regista hollywoodiano Iain Softley decise di girare qui il film fantasy di successo Inkheart – La leggenda del cuore d’inchiostro.

I prossimi appuntamenti con "Tra Cielo e Mare" - Lo spettacolo dell’entroterra sono mercoledì 14 luglio a Vezzi Portio (frazione San Giorgio presso la Piazza della Chiesa) e giovedì 15 luglio a Castelvecchio di Rocca Barbena (in Piazza Cavour). Tutti gli eventi iniziano alle 21, sono ad ingresso gratuito e si svolgono, in ottemperanza alle disposizioni di legge in atto, in totale sicurezza.

Il progetto "Tra Cielo e Mare" - Lo spettacolo dell’entroterra è realizzato anche grazie alla collaborazione del Comune di Sassello insieme al portale turistico Feel Sassello, dei Comuni di Balestrino e di Vezzi Portio, del Comune e della Pro Loco di Castelvecchio di Rocca Barbena.