Andora, riapre il Paraxo per l’incontro con il fotografo Julien Spiewak sul progetto "Le sale del Palazzo dei Principi"

Martedì 30 dicembre, alle ore 15.00, la sala convegni del Paraxo, a Borgo Castello, ospiterà un evento speciale dedicato alla mostra Le Sale del Palazzo dei Principi incontrano l’Arte di Julien Spiewak, aperta in concomitanza con la visita di S.A.S Alberto II di Monaco e allestita sotto le suggestive volte della Chiesa di Castello.

L’evento, organizzato dal comune di Andoa e dell’Associazione Siti Storici Grimaldi, ospiterà il fotografo Julien Spiewak che arriverà appositamente da Parigi per incontrare il pubblico. Il talk apre per la prima volta al pubblico la sala convegni del Paraxo per un evento culturale, a poche settimane dell’inaugurazione, per premettere l’approfondimento sul percorso artistico del fotografo parigino noto a livello internazionale che ha ritratto gli appartamenti Palazzo dei Principi di Monaco le cui foto sono attualmente in esposizione nella chiesa di Borgo Castello dei SS Giacomo e Filippo.

Al talk interverranno: Mauro Demichelis, sindaco del Comune di Andora; Corrado Siffredi, presidente della Fondazione Borgo Castello; Fulvio Gazzola, presidente dell’Associazione Siti Storici Grimaldi; Daniele Martino, vicesindaco con delega alla Cultura del Comune di Andora; e Christine Enrile, curatrice della mostra.

A seguire, il pubblico potrà partecipare a una visita guidata alla mostra insieme all’artista, un’occasione rara per approfondire direttamente con l’autore il senso delle opere, il metodo di lavoro e il dialogo instaurato con i luoghi storici. L’incontro si concluderà con un brindisi finale.

L’iniziativa rappresenta un momento di particolare rilievo culturale per la città di Andora, rafforzando il dialogo tra territorio, istituzioni e arte contemporanea e offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare uno dei protagonisti della fotografia europea contemporanea.

La mostra, nella chiesa dei SS Giacomo e Filippo, sarà ancora visitabile a ingresso libero, dalle 14.00 alle 16.30, anche nei giorni 2,3,4,5,6, 10 e 11 gennaio 2026.