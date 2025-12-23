Roccavignale, stasera (23 dicembre) niente Presepe Vivente causa neve

In considerazione della situazione meteorologica attuale, per la serata di oggi è stato sospeso sia il Presepe Vivente che - di conseguenza - il servizio di bus di collegamento.

La pro loco di Roccavignale è costantemente impegnata nel monitoraggio delle condizioni meteorologiche, nella speranza che il tempo possa consentire la realizzazione della manifestazione nella giornata di domani.

Nella giornata di ieri, primo giorno dell’evento, l’inizio della nevicata ha reso necessario un ridimensionamento del programma: il tradizionale corteo non si è potuto svolgere, mentre sono state comunque allestite e presentate al pubblico le scene statiche del presepe. Come previsto, è stato inoltre consegnato il quadro alla famiglia di Giambattista Olivieri, al quale è dedicata questa 43esima edizione, momento particolarmente sentito e rispettato nonostante le difficoltà legate al meteo.

Gli organizzatori e i volontari attendono ora l’evoluzione delle previsioni meteo: la mattinata di domani sarà decisiva per fornire comunicazioni ufficiali e definitive sullo svolgimento della manifestazione nella sera della Vigilia di Natale.