Alassio celebra i 70 anni di Italia Nostra con un documentario: "Portal to Paradise" tra storia, natura e tutela del paesaggio

In occasione del settantesimo anniversario di Italia Nostra, la sezione di Alassio dell’associazione ha realizzato un documentario dal titolo Portal to Paradise (La porta per il Paradiso), che racconta l’attività svolta nella cittadina ligure a partire dal 1987, anno della fondazione della sezione.

"Oggi, come suggerisce il titolo, Alassio è ancora la “porta per il Paradiso”, così come la definì lo storico inglese Cecil Roberts nel suo libro da cui il video prende spunto. Il fascino e la bellezza naturale della città sono indiscutibili, ma vanno salvaguardati affinché l’identità e la storia di Alassio non vengano compromesse. L’invasione del cemento nei decenni passati, spinta da un malinteso concetto di modernità, va fermata per evitare che anche le colline, frutto del paziente lavoro dei nostri avi e della sapiente cura di una certa aristocrazia inglese, vengano irrimediabilmente danneggiate", spiegano da Italia Nostra Alassio.

"Lo slogan 'Più verde e meno asfalto”', che un tempo poteva sembrare solo un richiamo estetico e poetico, oggi rappresenta una necessità condivisa da tutti, con importanti ricadute anche sul piano economico. Il documentario alterna interviste e fotografie di Alassio di ieri e, soprattutto, di oggi. Con esso, Italia Nostra intende portare all’attenzione dei cittadini le situazioni critiche più evidenti e stimolare una riflessione condivisa su come salvaguardare la bellezza della città – a partire dalla spiaggia – nel presente e nel futuro. Il coinvolgimento è rivolto a tutti: amministratori, associazioni culturali, operatori turistici e professionisti del settore".

"È importante ricordare come la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, e tuteli il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina inoltre la tutela degli animali (Art. 9 della Costituzione)".

Il video si articola in diverse sezioni: le battaglie e l’impegno di Italia Nostra, Alassio ieri e oggi, il destino del Piano del Verde, abbandono e cattivo gusto, i luoghi del cuore e l’invasione delle auto, la spiaggia da salvare, il turismo e il futuro della città, fino a interrogarsi su Alassio come porta per il Paradiso. Tra le persone intervistate figurano Giusi Mazzola, Giovanna Fazio, Bruno Schivo, Alberto Beniscelli, Laura Cavedini, Carlo Canepa, Giovanni Durbiano, Francesca Mazzino, Alessandro Scarpati, Monica Gilli, Silvia Aru e Alice Oprandi.

"Il documentario sarà proiettato nella sala conferenze della biblioteca Enrico Deaglio di Alassio il 27 dicembre alle ore 18:30", concludono da Italia Nostra.