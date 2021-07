Finale piange la scomparsa del suo Professore: a 93 si è spento Filippo Battaglieri

In copertina: il professor Battaglieri (al centro) col figlio Luca (alla sua sinistra) e i ragazzi del baseball, sua grande passione

Si è spento a 93 anni nell’Ospedale di Albenga, dove aveva anche insegnato al Liceo Classico, il Professor Filippo Battaglieri, insegnante di educazione fisica fino alla pensione. Nella sua quarantennale carriera ha avuto più di cinquemila alunni, nelle scuole di tutta la provincia, specialmente a Loano e a Finale Ligure.

Ha anche impartito lezioni private di matematica per gli studenti del liceo e dell’università, avendo frequentato il Politecnico di Torino dopo gli studi classici al Calasanzio di Carcare.

Appassionato di sport, soprattutto di atletica leggera, ha preparato molti suoi allievi per i Giochi della Gioventù.

Diversi i messaggi di cordoglio che sono giunti in queste ore da parte di tutta la comunità finalese.

“Sono veramente affranto - dice Gianni Capra, albergatore - Mi ha insegnato ad essere un amante dello sport e delle cose giuste".

Gianni Siccardi, di Varigotti, campione di corsa campestre da ragazzo, lo ricorda “Mi aveva accompagnato alle finali nazionali di Paestum, dopo rigorosi allenamenti. Voleva che non trascurassi lo studio, negli anni successivi mi aiutò anche a preparare la maturità scientifica”.

Gli fa eco Marco Fregonese, Presidente provinciale della Federazione Atletica: "Dopo la scuola, ci trovavamo al campo per un'ora di allenamento. La passione che mi ha trasmesso è ancora viva, a distanza di oltre cinquant'anni".

Uomo di profonda cultura, amava scrivere aforismi e proverbi, oltre a sfoggiare una grande conoscenza del territorio locale: “Se sono archeologo, lo devo a lui, con le narrazioni sugli insediamenti preistorici che mi faceva fra un’equazione e l’altra” testimonia Giancarlo Cavalli di Milano.

La nipote Marianna, laureata in Agraria, commossa, dice: "Aveva la virtù della sintesi, quella del matematico. Non è facile essere costanti, essere ligi al dovere, sopravvivere alle difficoltà della vita e nel frattempo imparare e aiutare gli altri ad avere successo e ad essere giusti. Non è facile essere un Battaglieri", chiosa Marianna.

“Fino all’ultimo è stato lucidissimo” dicono commossi i nipoti Caterina, ingegnere, e Umberto, dottore in Storia. “Si è dedicato con grande abnegazione a confortare nostra nonna Elsa, ammalata, mancata alcuni anni fa”.

“Aveva un innato talento per la matematica, risolveva funzioni complesse con apparente facilità, mentre spiegava la sua materia con grande chiarezza", dice il nipote Lorenzo, ingegnere, ricordando che il nonno, solo pochi anni fa a oltre ottant'anni, lo aveva aiutato per la maturità liceale.

Matteo, il nipote più giovane, appena diplomato nautico, ne apprezza la grande manualità, la capacità di creare oggetti, di rilegare i libri, di risolvere enigmi complicati anche in età avanzata.

Scrive Pier Felice Firpo, titolare dell'omonima palestra: "Caro Prof, sono passati quasi cinquant'anni da quando mi insegnavi Educazione Fisica. Ero impacciato, pertica e funicella erano il mio incubo. Avevo 11 anni ed ero anche piuttosto rotondetto. Ho accettato la sfida e lo sport da allora è sempre stato il mio compagno di vita. Devo quindi, ancora una volta, dirti grazie caro prof. caro mitico prof Battaglieri. Sei stato un grande esempio".

Il dottor Mauro Ferraro, chirurgo plastico, lo ricorda con emozione: "Era nostro vicino di casa e fino a pochi anni fa amministrava il nostro piccolo condominio. Faceva i conteggi dei millesimi rigorosamente a mano, su un foglio, senza l'ausilio del computer e senza errori. Teneva tutto con estremo ordine, ha lasciato il mandato perché si è reso conto con estrema lucidità che non avrebbe potuto continuare".

I figli Marco, apprezzato medico a Finale, e Luca, avvocato e uomo di sport, ricordano con orgoglio i sacrifici compiuti dal padre per consentire loro di laurearsi: "Era molto impegnato a scuola, soprattutto alle Aicardi dove faceva il vicepreside. Tornato a casa impartiva lezioni private di matematica, anche a noi quando dovevamo prepararci per i compiti in classe e gli esami di maturità".

"Poi aiutava nostra madre nell'attività artigiana di rilegatura dei libri, dove si è rivelato essere un vero artista, confezionando preziose copertine in pelle, con le scritte in oro, oppure restaurando libri antichi, opere che tuttora conserviamo religiosamente, quando non fanno bella mostra negli studi di notai o di avvocati, se non dei Comuni della Riviera" aggiungono.

Raccontano di lui gli allievi che lo hanno avuto come insegnante di educazione fisica: "Pretendeva il rispetto di tempi rigorosi, non più di un minuto, per indossare gli abiti ginnici, che dovevano essere rigorosamente uniformi: scarpe e pantaloncini neri, maglia bianca con il collo all'argentina, la sacca confezionata col grembiule delle elementari".

"Le lezioni erano molto disciplinate, fino a quando, l'ultima mezz'ora, vi era la partita di pallacanestro. Allora, rigorosamente in giacca e cravatta, si schierava con la squadra più debole. L’incontro non terminava finché la sua squadra non aveva vinto. Era la regola. Noi lo sapevamo, perciò facevamo durare il gioco ben oltre l’orario di lezione, fino a quando si accorgeva del 'complotto'. Era il momento che cominciava a tirare a canestro ben distante dalla lunetta, a ripetizione, facendo regolarmente centro. Oppure ci ingannava sul punteggio e, quando glielo facevamo notare, ci prendeva da parte e sospirando ci diceva che così era anche la vita, spesso ingiusta”.

"Ricordava con precisione, anche a distanza di molti anni, i nomi, i visi e le attitudini fisiche di ciascun allievo, finendo quasi sempre per tesserne le lodi".

A Finale ha lasciato un bel ricordo, molti allievi ricordano l'aiuto avuto negli scrutini quando i voti erano incerti, dando il suo aiuto specie quando l'allievo dimostrava serietà e buona volontà.

Negli ultimi anni di vita guidava lo scooter e l'auto con grande attenzione, passeggiando per Finale Ligure e intrattenendo gli amici fin quando le forze glielo hanno consentito.

I funerali sono avvenuti in forma privata a Calice Ligure per espressa volontà della famiglia.