Pietra Ligure, lutto per la scomparsa del 63enne Marco Borlotti

Pietra Ligure è in lutto per la prematura scomparsa del 63enne Marco Borlotti. La famiglia, originaria di Biella, è molto conosciuta per l'impegno nei mercati locali con un banco dedicato all'abbigliamento.

Il rosario sarà recitato nella Chiesa Vecchia in piazza La Pietra nel comune pietrese lunedì 5 luglio alle 20.00. Il funerale invece verrà celebrato nella Basilica di San Nicolò sempre a Pietra Ligure martedì 6 luglio alle 15.00.

Borlotti lascia i figli Cristina, Davide ed Adriano, i fratelli Michela e Massimo e tutti i parenti.