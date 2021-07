Calice Ligure, rottweiler muore chiuso in auto. LNDC: "Episodio gravissimo"

LNDC Animal Protection ha denunciato i proprietari del cane di razza Rottweiler morto qualche giorno fa per ipertermia, dopo essere stato lasciato dai suoi proprietari chiuso nell’auto al sole con tutti i finestrini serrati.

L’allarme, scattato in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato il povero animale rinchiuso nell'autovettura parcheggiata sotto il sole cocente dell’estate ormai iniziata, ha fatto intervenire i carabinieri forestali delle stazioni di Calice Ligure e di Zuccarello ma, nonostante le immediate cure, per il molosso era ormai troppo tardi. Non c’è stato nulla da fare.

“Si tratta di un caso assurdo viste le assidue campagne di informazione che facciamo sui pericoli di lasciare un animale un auto in estate”, ha commentato esterrefatta la presidente LNDC Animal Protection Piera Rosati: “Proprio a fine giugno abbiamo lanciato la campagna di sensibilizzazione 2021 sul caldo e, in particolare nel comune di Savona, sono stati attaccati numerosi cartelli e avvisi dalla nostra sezione locale per sensibilizzare tutti i cittadini: sia a osservare alcune fondamentali regole per tutelare i nostri animali dal caldo, sia a segnalare tempestivamente chi non lo faccia, come è accaduto in questo gravissimo episodio. È incredibile che ci siano ancora persone così incoscienti da fare morire di caldo, nel 2021 e in Italia, il proprio animale nell’abitacolo ardente della propria auto”.

LNDC Animal Protection, infatti, ha già attivato da metà giugno scorso tutte le proprie sezioni in Italia (lettera ai Comuni) al fine di sensibilizzare su questo attuale tema sia i cittadini, invitandoli a seguire buone regole e a segnalare tempestivamente situazioni di emergenza, sia i Comuni, affiggendo appositi cartelli (scaricabili) nelle piazze, parcheggi e supermercati della propria zona. È importante sapere che l’abitacolo dell’automobile, in estate, può diventare come in questo caso una vera e propria trappola mortale per un animale: in pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino dell’auto rimane leggermente aperto e la macchina è all’ombra. Questa azione da parte del proprietario costituisce un reato, come definito da due sentenze importanti della Corte di Cassazione (sentenza n. 14250/2014 e sentenza 175/2008, ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale), che hanno condannato i rispettivi padroni per la sofferenza inflitta ai loro cani.

“Si tratta di un episodio gravissimo che poteva essere evitato”, ha argomentato poi l’avvocato LNDC Animal Protection Alessandra Itro, che ha continuato: “Abbiamo depositata una denuncia affinché chi ha causato la morte di questo povero Rottweiler non resti impunito. Con riferimento ad una vicenda simile, che fortunatamente non ha avuto lo stesso triste epilogo”, ha continuato il legale LNDC, “la Cassazione ha sancito che lasciare il cane in auto per un tempo consistente costituisce reato. In questo caso, riteniamo possa sussistere il reato di maltrattamento di animali qualificabile anche con dolo eventuale. Quindi faremo di tutto perché chi ha commesso questo gesto venga severamente punito”.