Le Vele si trasformano in un grande privée lounge: arriva l'Exclusive After Dinner and Lounge Club

Dopo aver atteso invano il via libera per l’apertura delle discoteche, ancora una volta abbiamo purtroppo preso atto della situazione di totale incertezza riguardo il nostro settore; diligenti, abbiamo aspettato il tanto agognato via libera dal nostro Governo, perdendo settimane lavorative utili, ultima categoria italiana a essere presa da esso in considerazione.

Come noi ovviamente decine di nostri colleghi in tutta Italia. Arrivati a questo punto, il nostro staff è pronto da mesi, come anche il nostro club; per noi l’estate è ovviamente la stagione primaria, il nostro polmone, pertanto abbiamo deciso di aprire ugualmente le porte de Le Vele Alassio con un nuovo format dedicato, nel rispetto delle normative vigenti.

Da questo weekend, dunque, Le Vele verranno trasformate in un grande privée lounge, fondato sulle caratteristiche che da sempre ci contraddistinguono: l’accoglienza, la qualità ed il servizio.

Forte della sua atmosfera emozionale ed esclusiva, la nostra fantastica location offrirà l’opportunità per ritrovarsi insieme dopo tanto tempo, godendosi la magia e le luci delle stelle nella splendida cornice della Riviera ligure e dell'isola Gallinara.

L’ingresso sarà solo su prenotazione e con posti limitati, quindi consigliamo una celere prenotazione. Vi aspettiamo per un brindisi insieme!