Varazze, a Castagnabuona l'11esima edizione del "Presepio in to giardin"

Giunge all'undicesima edizione l’iniziativa "Presepio in to giardin", promossa dalla Confraternita San Rocco e Nostra Signora della Croce e rivolta agli abitanti della frazione Castagnabuona per creare dei presepi o anche solo ricreare il mistero della Natività all’esterno delle proprie abitazioni, nei giardini oppure in qualche angolo visibile dai passanti.

Sabato 27 dicembre dalle ore 14:30 è prevista una visita guidata (con merenda) ai vari presepi sparsi nella frazione partendo dalla piazza di Castagnabuona. Per informazioni si può telefonare ad Andrea al numero 3358166059 o a Paolo al 3408505242 o scrivere un'e-mail all'indirizzo sanroccocastagnabuona@gmail.com.

Intanto la confraternita informa che la messa della vigilia di Natale nell’Oratorio San Rocco sarà celebrata mercoledì 24 dicembre alle ore 21. Al mattino del giorno di Natale non sarà celebrata. Nelle domeniche e nei giorni festivi la funzione religiosa sarà officiata alle 9.