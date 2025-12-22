Savona, il 28 dicembre la messa di chiusura del Giubileo 2025

Domenica 28 dicembre, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella diocesi di Savona-Noli si concluderà il Giubileo del 2025, anche detto della Speranza, venticinquesimo giubileo universale ordinario della Chiesa cattolica. Alle ore 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo monsignor Calogero Marino presiederà la messa di chiusura.

La celebrazione eucaristica terminerà con un gesto semplice ma già conosciuto nelle comunità: la benedizione e la distribuzione del "Pane del cammino", segno di comunione, condivisione e sinodalità. Ciò che sarà raccolto alla distribuzione dei pani all'uscita della messa sarà totalmente devoluto alla Caritas diocesana per le iniziative promosse nel tempo dell'Avvento.

Nelle parrocchie cittadine non saranno officiate le messe in concomitanza con la funzione liturgica nella chiesa madre diocesana.