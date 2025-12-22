Open Day con brunch e visita guidata per la mostra d'arte a Palazzo Tagliaferro ad Andora

Domenica 28 dicembre, inaugurazione mostra d’arte con Brunch e visita guidata a Palazzo Tagliaferro per l’apertura della mostra “Là dove nascono i racconti. Miti, memorie e apparizioni nelle narrazioni del mondo” a cura di CIE Contemporary e del Comune di Andora, nelle sale del piano Nobile di Palazzo Tagliaferro, con le opere degli artisti Francesco Bongiorni · Shinwook Kim e Ibrahima Thiam. Un’occasione speciale per scoprire la mostra in un’atmosfera informale, tra racconto, arte e condivisione.

La mostra riunisce tre artisti provenienti da differenti contesti culturali che, attraverso linguaggi diversi — illustrazione e fotografia — indagano il mito come strumento di conoscenza, memoria identitaria e fenomeno culturale contemporaneo. Le opere di Francesco Bongiorni, Shinwook Kim e Ibrahima Thiam danno vita a una narrazione corale in cui il racconto diventa una chiave per interrogare l’invisibile e riflettere sul rapporto tra passato e presente.

L’apertura ufficiale, nel Contemporary Culture Center, al piano nobile di Palazzo Tagliaferro, è prevista per domenica 28 dicembre, alle ore 11.30 alla presenza del Sindaco di Andora Mauro Demichelis e del Vicesindaco con delega alla Cultura, Daniele Martino.

Le visite guidate proseguiranno dalle 12.00 alle 16.00, e permetteranno di vivere l’esperienza espositiva in modo conviviale e partecipato.