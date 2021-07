Varazze, il Consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria alla pianista Beatrice Maria Zoccali

Il prossimo 23 luglio all'interno dell'evento "Varazze lirica" organizzato dal Coro Polifonico Beato Jacopo, sarà consegnata dal vicesindaco reggente Luigi Pierfederici, dalla presidente del consiglio Laura Manna e dall'assessore alla cultura Maria Angela Calcagno, promotrice dell'iniziativa, la cittadinanza onoraria della città di Varazze alla pianista Beatrice Maria Zoccali.

La decisione è stata presa con il voto unanime del consiglio comunale nei confronti della musicista di fama internazionale che ha studiato pianoforte al Conservatorio di musica "F.Cilea" di Reggio Calabria conseguendo nel 1987 il Diploma con lode e menzione d'onore.

Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti ha partecipato e collaborato ad eventi in tutto il mondo, dalla Lituania alla Cina. All'attività concertistica ha affiancato quella didattica come docente di Pianoforte al Conservatorio "F.Torrefranca" di Vibo Valentia.

"Zoccali è dunque musicista internazionale che esprime un legame specifico e proficuo con la Città di Varazze, diffondendo con la sua arte musicale uno stretto legame con la storia musicale di Francesco Cilea amatissimo concittadino onorario di Varazze - spiegano dal comune nelle motivazioni dell'onorificenza - Tale vincolo si è ulteriormente rafforzato nell'aprile 2012, quando Maria B. Zoccali per la sua valenza artistica è stata prescelta per tenere in Varazze nella Villa di Cilea un concerto, suonando, per l'occasione, il pianoforte del grande compositore, ed è qui ritornata nel novembre 2018, riscuotendo ancora una volta lusinghieri apprezzamenti".

"La formazione e la sua prestigiosa storia artistica suggellano e rafforzano un'ideale congiunzione con l'opera del grande compositore calabrese, proponendo e ravvivando il mito artistico di Francesco Cilea - proseguono dall'amministrazione comunale - Beatrice Maria Zoccali ne è dunque ambasciatrice prestigiosa che contribuisce a fare conoscere la Città di Varazze testimoniando la gloriosa tradizione musicale che unisce idealmente l'arte sublime della musica concertistica con le massime vette creative e virtuose raggiunte del grande musicista e compositore calabrese".