Albenga, Cristina Rava: “Una sorpresa, molta grata per il Premio Eccellenza Donna”

Cristina Rava ha ricevuto il premio "Eccellenza Donna", riconoscimento che viene attribuito a donne che si sono particolarmente distinte nell'ambito dell'arte delle professioni e degli affari, conferito dalla sezione di Albenga Fidapa BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, Business and Professional Women International).

“È stata davvero una gradevole sorpresa. Faccio una vita ritirata e solitaria, chiusa nella mia fedele e antica timidezza, ma sono capace in cuor mio di profonda gratitudine e di gioia per aver lavorato bene e ottenuto la stima e l’affetto dei lettori e delle persone in generale”, commenta la scrittrice ingauna.

“Lavoro sempre con dedizione e serietà, ma quando realizzo che il mio lavoro suscita interesse e che raccolgo apprezzamenti, o addirittura un premio, mi stupisco sempre – continua – Scrivere mi mantiene viva più di una cura vitaminica, soprattutto in questo drammatico momento personale che sto vivendo a causa della perdita del mio amato Vittorio, che ha acuito, se possibile, la mia riservatezza”.

“Sono molto grata all’associazione e alla presidente Daniela Aicardi che mi hanno conferito il premio ‘Eccellenza Donna’. Contribuisce a farmi uscire dal mio guscio di dolore”, conclude Cristina Rava.

Con una cerimonia che si è tenuta oggi alle 19 presso il Magnolia Sporting Club Albenga, la professoressa Daniela Aicardi, presidente della sezione di Albenga Fidapa BPW Italy ha consegnato il premio alla scrittrice, una delle voci più acute del noir al femminile in Italia.

"Quest'anno, come l'anno precedente, abbiamo deciso di rendere omaggio alla nostra città con un'artista ingauna che si è distinta nel mondo della cultura, la scrittrice Cristina Rava, una donna e scrittrice straordinaria, che ci ha fatto sorridere e pensare e che, con la sua suspense noir, ci ha tenuti incollati ai suoi libri. Nei suoi romanzi, con fantasia e originalità, ha contribuito alla valorizzato del territorio ligure e delle sue tradizioni, unite ad una buona dose di estro e buon gusto", spiega Daniela Aicardi.

Cristina Rava ha recentemente presentato alla città di Albenga il suo ultimo lavoro, ‘Il pozzo della discordia’, edito da Rizzoli (leggi qui la notizia), dove il pacato Bartolomeo Rebaudengo, Commissario in pensione, ancora insieme alla ruvida e schietta Ardelia Spinola, medico legale, indagano un nuovo caso per portare a galla la verità.