Savona, più controlli ma nessuna chiusura per piazza Mameli. Caprioglio: "Non sarebbe una soluzione al problema"

Non chiuderà piazza Mameli, epicentro dei festeggiamenti a Savona lo scorso martedì sera al termine della semifinale di Euro2020 tra la nostra Nazionale e la Spagna, in vista della finalissima di Wembley di domenica 11 luglio.

L'amministrazione comunale, la quale ha subìto un danno da circa 10mila euro all'impianto di irrigazione delle aiuole della piazza, ha scelto invece di predisporre ulteriori e rafforzati controlli per mantenere l'ordine pubblico ed evitare comportamenti spudoratamente contrari alle norme anti contagio.

"Sarà ulteriormente rafforzato il turno degli agenti della Polizia municipale e, in tal senso, sono state reperite risorse per garantire turni straordinari anche a presidio del monumento di piazza Mameli" fa sapere in una nota il sindaco Ilaria Caprioglio.

Maggiori controlli e nessuna chiusura della piazza, quindi, come ipotizzato nei giorni scorsi: "Riteniamo non sia una soluzione al problema - continua la prima cittadina - si sposterebbero solo in un altro luogo, eventuali, assembramenti e problemi di ordine pubblico".