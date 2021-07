Albisola Superiore, il 15 luglio una passeggiata in notturna lungo il sentiero Azzurro di Ellera

Il CEA Riviera del Beigua, dopo il successo delle precedenti estati, ripropone, giovedì 15 luglio, un’esperienza suggestiva ed originale: una passeggiata in notturna lungo il sentiero Azzurro di Ellera.

Una volta arrivati al termine del sentiero, in piazza Cairoli, per i bambini sarà possibile, guidati dagli educatori del CEA, cimentarsi nella creazione di un’originale lanterna con materiali poveri e di recupero da portare via con sé a ricordo dell’esperienza.