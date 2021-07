Asl 2, la dottoressa Monica Repetto è il nuovo direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi

La dottoressa Monica Repetto ha assunto il 30 giugno 2021 il nuovo incarico di Direttore facente funzione della S.C. Nefrologia e Dialisi di Asl 2 che ha sedi operative presso gli ospedali di Savona, Cairo e Albenga.

La struttura si occupa principalmente della prevenzione e cura delle malattie renali, concentrando l’impegno sui pazienti affetti da malattie renali intesi nella loro totalità e complessità, coinvolgendo e sostenendo loro stessi e le loro famiglie nel pesante percorso di una malattia cronica invalidante. La struttura, ogni anno, segue mediamente 150 emodializzati, 125 trapiantati, 35 pazienti in dialisi peritoneale e 135 pazienti in ambulatorio pre-dialisi per un totale di circa 24000 prestazioni ambulatoriali e 380 ricoveri l’anno (media degli ultimi 3 anni).

La dottoressa Repetto è in servizio presso il Reparto di Nefrologia e Dialisi dal 2000. Dal 2017 è titolare di Incarico di Alta Professionalità e responsabile dell’Emodialisi a Savona e Cairo Montenotte. I suoi principali ambiti di interesse coinvolgono la nefrologia clinica, l’emodialisi, il percorso pre-dialisi in collaborazione con altri specialisti (chirurgo vascolare, chirurgo generale, anestesista), la dialisi peritoneale.

“Durante il periodo dell’emergenza Covid la Nefrologia è stata una delle poche Strutture che non ha mai interrotto la propria attività. Abbiamo continuato a seguire i nostri pazienti rispettando tutti i protocolli previsti per il contenimento del contagio al fine di tutelare la sicurezza e la salute di tutti. Siamo stati loro vicini in questo difficile periodo e abbiamo condiviso con loro la tensione e la preoccupazione dei primi tempi, la timida speranza che accompagnava l’evolversi della situazione e l’ottimismo degli ultimi mesi quando anche per loro è arrivata l’occasione di essere vaccinati presso la nostra struttura" spiega la dottoressa Rapetto.