Albenga, il 17 luglio si inaugura il monumento “Partigiani cantano Fischia il Vento”

“Partigiani cantano Fischia il Vento” è il monumento realizzato dall’artista Flavio Furlani che verrà inaugurato ad Albenga il 17 luglio alle 11 presso i Giardini “Libero Nante”, zona Pontelungo.

L’opera in bronzo è donata al Comune di Albenga dal professor Nicola Nante, in memoria del padre Libero Nante, medico, partigiano e imprenditore, e rappresenta Felice Cascione, medico, Medaglia d’Oro al Valor Militare, che con la sua squadra partigiana, volti trasfigurati dal grido di dolore di giovani, costretti ad uccidere o essere uccisi, canta “Fischia il Vento”, definita da R. Battaglia nella sua “Storia della Resistenza italiana” (1953) “la canzone più nota e importante nella Lotta di Liberazione”(1953, Ed.Einaudi), nata tra le nostre montagne.

La manifestazione è stata organizzata di concerto tra il Comune di Albenga, Regione Liguria, Istituti Storici della Resistenza e dell’Età Contemporanea delle Province di Savona e di Imperia.

Il sito verrà inserito dal Comune di Albenga nel percorso protetto “Ci vado al buio” volto a guidare anche le persone disabili alla fruizione dei punti storico-culturali della città, per questo motivo la descrizione del monumento è stata tradotta, oltre che in inglese, in braille.