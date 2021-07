Schianto auto-moto a Cairo: 17enne perde la vita sulla Provinciale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, tra un’auto e una moto, per cause ancora in via di accertamento. Il fatto è avvenuto sulla Provinciale 29, nel tratto di Corso Marconi presso il distributore di carburante "Esso".

Nell’urto, un giovane è rimasto gravemente ferito ed ha perso conoscenza.

La macchina dei soccorsi si è subito attivata, praticando le manovre di rianimazione, e il giovane è stato trasferito in ospedale per mezzo dell’elicottero.

Per il ragazzo, però, non c'è stato nulla da fare: è deceduto per le conseguenze dello schianto.

Si tratta di un giovane di 17 anni, che - dalle informazioni sinora trapelate - sarebbe originario di Millesimo.