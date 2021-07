Castello di Cairo, messo in sicurezza il sentiero pedonale sterrato tra via Verdese e la sommità della collina

Il percorso pedonale sterrato per raggiungere il castello è tornato agibile. Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

"Il castello dei 'Del Carretto' è stato oggetto di un progetto di restauro e consolidamento strutturale, avviato nel 2001 dall'amministrazione al tempo guidata dal compianto sindaco Osvaldo Chebello" spiegano dal comune cairese.

"Domenica 3 agosto 2014, terminato il piano di recupero, è stata inaugurata l'area visitabile, comprensiva di uno spazio per gli eventi culturali. Da quel momento il Castello ristrutturato è diventato raggiungibile anche attraverso un percorso pedonale sterrato, molto suggestivo, sebbene impegnativo, in quanto tortuoso e composto di tanti scalini, che da via Verdese conduce alla sommità della collina".

"A distanza di circa sette anni si è reso necessario un importante intervento di manutenzione per il corretto ripristino della ringhiera, del fondo e degli stessi scalini, che ha visto coinvolta un’impresa esterna insieme agli operatori dell’ufficio tecnico comunale, grazie al quale è possibile nuovamente garantire la percorribilità del sentiero in condizioni di sicurezza" concludono dal comune.

L’accesso pedonale al castello è dunque nuovamente praticabile, tutti i giorni dalle 7 alle 19 (orario estivo). Al di fuori di tale orario l’accesso all’area è vietato.