Lutto per la scomparsa del 17enne Giamello, il sindaco Picalli: "Freniamo eventuali festeggiamenti sportivi"

"A seguito dell'immane tragedia che ha scosso l'intera comunità cittadina, nel rispetto del dolore e in segno di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Giamello tragicamente colpita dalla scomparsa del diciassettenne Giovanni Paolo, l'amministrazione comunale invita i cittadini residenti a non trascendere negli eventuali festeggiamenti relativi ai concomitanti eventi di particolare interesse sportivo previsti in serata. Certo della collaborazione e comprensione, vi ringrazio".

Questa la nota diramata dal sindaco di Millesimo Aldo Picalli poche ora prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.