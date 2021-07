Alassio, pronto un nuovo bando affitti: oltre 100mila euro per le famiglie in difficoltà

Gli effetti collaterali delle chiusure imposte nei mesi cruciali della pandemia continuano a pesare sull'economia delle famiglie, portando diverse amministrazioni a continuare a stanziare fondi destinati a specifiche criticità riscontrate.

Una di queste è Alassio, dove dal 19 luglio al 6 agosto sarà possibile presentare in Comune domanda per partecipare al cosiddetto "bando affitti".

"Ci stavamo lavorando da tempo - Franca Giannotta, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio rende noti gli stremi del nuovo bando per il sostegno alla locazione - Dovevamo verificare le somme disponibili con l'obiettivo di destinare risorse adeguate alle necessità, costantemente monitorate dal personale amministrativo e dagli assistenti sociali dell'ufficio politiche sociali. Gli effetti dell'emergenza sanitaria, purtroppo son ben lungi dall'essere riassorbiti e alcune famiglie non possono prescinder dal nostro sostegno".

"La Giunta Regionale - prosegue Giannotta - ha infatti formalmente avviato le procedure per l’attribuzione di risorse integrative ai Comuni, destinando al Comune di Alassiooltre 57mila euro. A questa somma la Giunta Comunale ha deliberato di integrare il finanziamento regionale con ulteriori 50mila Euro dalle proprie risorse di bilancio".

E' stato così indetto il bando di concorso, per l’assegnazione di contributi ai titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo per la prima casa, in relazione ai canoni sostenuti nell’anno 2019.