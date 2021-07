Nuovo Nissan Qashqai, Rivierauto Galvagno Spa presenta l’evoluzione del crossover più amato

Rivierauto Galvagno Spa, www.rivierauto.it, concessionario auto con sedi a Savona, Albenga, Imperia e Sanremo, presenta il Nuovo Nissan Qashqai, l'evoluzione del crossover, che ridefinisce i canoni di stile grazie a design innovativo, nuovi sistemi di propulsione e connettività avanzata.

Nuovo Nissan Qashqai mantiene e migliora gli elementi che ne hanno determinato il successo e dà vita a una super “e-voluzione”.

L’ultimo modello di Qashqai è ora disponibile in sei versioni, tutte con ricche dotazioni di serie: Visia, Acenta, Business, NConnecta, Tekna e Tekna+.

Le sei versioni sono caratterizzate da eleganza nel design, innovative tecnologie per il comfort e la sicurezza, ai vertici della categoria, e motori con tecnologia mild hybrid con potenze da 140 e 158 CV, abbinati a cambio manuale a 6 rapporti o Xtronic, con 2 o 4 ruote motrici.

Di particolare rilievo le tecnologie di sicurezza e il sistema di guida autonoma Nissan ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione e frenata e interagisce con il navigatore adeguando la velocità ai limiti indicati sui segnali stradali o rallentando nelle rampe di uscita autostradali. Le tecnologie di guida autonoma non si sostituiscono al guidatore, ma estendono le sue capacità di valutazione e intervento. Averle a bordo fa la differenza.

Inoltre, prestazioni brillanti, bassi consumi, basse emissioni e tanti vantaggi, come la riduzione o eliminazione del bollo per 5 anni, accesso alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu, grazie ai motori completamente elettrificati.

Nissan Qashqai è una storia di successo a partire dal suo lancio nel 2007.

Nel segmento dei crossover, infatti, Qashqai è il primo per volumi di vendita dal 2007 a oggi, il numero uno in termini di opinione dei clienti.

Il modello, arrivato alla terza generazione, ha fissato sempre nuovi standard per il segmento e oggi rappresenta una super “e-voluzione”, dettata dall’esigenza di adattarsi al mondo che cambia, di anticipare ancora una volta i bisogni delle persone.

Un modello elegante, spazioso, flessibile e all’avanguardia, adatto a tutti, che è possibile visionare e provare negli showroom Rivierato Galvagno Spa, sinonimo di alto livello di competenze, qualità dei servizi erogati e ottima esperienza d’acquisto, presente da oltre 40 anni in tutto il ponente ligure, anche con un comodissimo e velocissimo servizio di assistenza ai veicoli, garantito dalla sua capillarità sul territorio.

