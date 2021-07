Stella, il candidato sindaco Cavicchini: "I tir non devono transitare sulle Sp 542 e 22"

Basta tir sulle strade provinciali 542 e 22. Questa la posiziona del comune di Stella: "I problemi legati alle strade del comprensorio sono sempre stati molteplici, dalla presenza di frane, allo stato dell’asfalto, alle erbe infestanti esuberanti nella bella stagione, alla gestione della neve e alla prevenzione della formazione del ghiaccio nei periodi di allerta meteo" commenta Roberto Cavicchini, assessore alle strade e candidato sindaco alle prossime comunali.

"La situazione si è ulteriormente aggravata con gli eventi alluvionali del 2018 e 2019, che hanno causato frane e smottamenti e per i quali sono stati effettuati numerosi e importanti interventi nei punti critici per il pronto ripristino della viabilità. E’ per affrontare e risolvere tutte queste problematiche che questa amministrazione, al fine di creare una sinergia tra le limitate disponibilità economiche della provincia da un lato e del comune dall’altro, ha cercato la collaborazione della provincia stessa che si è concretizzata con la stipula, nel settembre 2018, di un protocollo d’intesa tra Provincia di Savona e comune di Stella per la disciplina di interventi congiunti relativamente ai tratti delle strade provinciali ricadenti nell’ambito territoriale del nostro comune, come per altro già riferito in Consiglio comunale".

"Come noto il recente problema dell’incremento del traffico pesante sulle strade del nostro territorio, che avviene presumibilmente per evitare gli ingorghi autostradali, ha creato, e continua a creare, situazioni critiche di pericolo e di disagio nei centri abitati delle frazioni di Stella, specialmente a San Martino".

"Anche questo problema è all’attenzione di questa amministrazione e della Provincia e ad oggi, vagliate le risicate possibilità di intervento, quest'ultima è impegnata nel reperimento e nel posizionamento di dissuasori luminosi che segnalino ai conducenti dei mezzi pesanti di non imboccare: la Sp 542 (Sassello – Varazze), all’incrocio della Madonna del Salto, in modo che i mezzi restino sulla Ss 334 (Acqui Terme – Sassello – Varazze); la Sp 542 nel punto d’imbocco da Varazze; la Sp 22 (Celle Ligure – Stella) nel punto d’imbocco da Celle Ligure".

"Il comune di Stella, nello spirito del protocollo d’intesa sopra indicato, è presente e ha sempre operato nel fornire apporto propositivo e logistico alla provincia e nel contribuire finanziariamente alle iniziative, pur nei limiti dati delle possibilità di bilancio - conclude l'assessore - L’importante è eliminare il problema o, almeno, ridurre al massimo i pericoli e i disagi incrementando la sicurezza delle nostre strade".